Amazon filmt tweede reeks Lord of the Rings-serie in Groot-Brittannië, acteur Frodo teleurgesteld

De opnames van het tweede seizoen van de nieuwe Lord of the Rings-serie van Amazon vinden niet meer in Nieuw-Zeeland maar in Groot-Brittannië plaats. De filmstudio van Amazon in het VK, waar al grote producties worden gemaakt, wil uitbreiden.

De keuze is opvallend omdat Nieuw-Zeeland sinds de recente verfilmingen van The Lord of the Rings-trilogie en The Hobbit door Peter Jackson altijd het decor was van ‘Middle-Earth’. In Nieuw-Zeeland wordt dan ook teleurgesteld gereageerd. Minister van Economische Ontwikkeling Stuart Nash zegt in lokale media dat de beslissing gevolgen heeft voor meer dan 1200 mensen die aan het eerste seizoen meewerkten. De productie werd bovendien gemaakt met steun van de overheid.

Elijah Wood, de acteur die Frodo Baggins speelde in de films van Jackson, is ook duidelijk niet gelukkig met het nieuws. Hij reageerde in een korte tweet door enkel de facepalm-emoticon, het poppetje dat zijn hand gefrustreerd tegen zijn gezicht slaat, te plaatsen.

De opnames van het eerste seizoen zijn begin augustus afgerond. De serie moet in september volgend jaar in première gaan. Het verhaal speelt zich duizenden jaren af voor de gebeurtenissen in The Hobbit en The Lord of the Rings.

