Amber Heard tegen Johnny Depp in uitgelekte tapes: ‘Niemand zal geloven dat ik je sloeg’

1,7 miljoen kijkers zien ‘oranje’ Martijn Krabbé in The Voice

8:35 De eerste liveshow van The voice of Holland heeft gisteravond 1,7 miljoen kijkers op RTL 4 getrokken. Er was flink wat gedoe geweest in aanloop naar de shows tussen de coaches, maar gesprek van de dag was daarentegen de opvallend oranje kleur van presentator Martijn Krabbé. Kijkers vroegen zich af of er wat mis was met hun tv-instellingen.