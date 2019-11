Amber Heard wil dat Johnny Depp zijn mentale gezondheid laat onderzoeken

Geen goede reden

De vraag van Amber is waarschijnlijk een reactie op de rechtszaak wegens smaad die Johnny vorig jaar tegen haar aanspande. De acteur vond het niet kunnen dat ze een essay schreef waarin ze vertelde het slachtoffer van huiselijk geweld te zijn - hoewel ze nergens zijn naam noemde.



Ondertussen heeft Johnny’s advocaat al gereageerd op Ambers nieuwste verzoek. ,,Dit is een zaak rond smaad waarin meneer Depp niet verklaart dat hij aan enige geestelijke stoornis of aandoening leidt. Daarom is meneer Depps mentale toestand ook niet ‘in controverse’ of is er ook geen goede reden in de wet die vraagt om een IME. Het is een absurde gedachte dat een IME nu een licht zou doen schijnen over meneer Depps mentale toestand ten tijde van mevrouw Heards frauduleuze misbruikbewering in 2016. Mevrouw Heards probeert het pad van ‘victim blaming’ te bewandelen onder het voorwendsel van mentale gezondheid.”