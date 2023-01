Amerika raakt niet uitgesproken over mash-up Miley Cyrus en Dolly Parton: ‘Beste optreden ooit’

Dat Parton en Cyrus samen op het podium staan, is niet verrassend. De twee zijn al sinds de geboorte van Cyrus aan elkaar verbonden. Parton is de peettante van de jonge zangeres, die doorbrak als Hannah Montana in de gelijknamige Disney-serie. Rond die tijd stonden de twee al regelmatig samen op het podium. Zo is er een clipje op YouTube te vinden uit 2010, waarin de toen 17-jarige Cyrus samen met het Amerikaanse muziekicoon haar klassieker Jolene zingt .

Inmiddels zijn we vele jaren verder, bouwde Cyrus een flinke solocarrière op met hits als Wrecking Ball, Nothing breaks like a heart en Midnight sky. Ook als live-performer bouwt ze de afgelopen jaren naam op met covers van onder meer Zombie van The Cranberries en Heart of Glass van Blondie. Gisteravond had ze haar eigen nieuwjaarsshow, waar ze en passant nieuwe muziek aankondigde, maar haar optreden met haar peettante beklijfde toch het meest.



Samen met Parton maakte ze een mash up van haar grote doorbraaksingle Wrecking ball en haar peettantes iconische hit I will always love you. Een schot in de roos, blijkt een dag later. Een filmpje van het optreden dat NBC, de Amerikaanse zender die de show uitzond, plaatste wordt gretig gedeeld. De beelden van het optreden zijn op Twitter al een slordige drie miljoen keer bekeken en ook op YouTube wordt de clip door miljoenen muziekliefhebbers gezien.