Amerika weet het zeker: Glennis zingt Whitney beter dan Christina Aguilera

Christina Aguilera (36) begon haar optreden afgelopen zondag met Whitney's megahit I Will Always Love You en vervolgens zong ze vol overgave delen uit de nummers Run To You en I'm Every Woman. In de zaal ging iedereen dansend uit zijn dak, een enkeling keek afkeurend, de recensies waren naderhand lovend, maar tv-kijkers hadden, zo blijkt, toch liever onze Glennis op het concertpodium in Los Angeles zien knallen.



Een bericht van ene Hosseh Ennad over haar - 'dit is hoe je echt Whitney Houston zingt, ze klinkt vrijwel hetzelfde' - werd massaal geretweet en kreeg in amper een dag tijd zeker 11.000 likes. Hij kwam ook nog met een korte verklaring na prangende vragen over wie die Glennis Grace in vredesnaam is. ,,Ze is onderdeel van een groep die de Ladies of Soul heet'', aldus Ennad bij beelden waarin te zien is hoe Glennis Run To You zo ongeveer uit haar tenen haalt tijdens haar LOS-optreden in de Ziggo Dome.



Het is niet de eerste keer dat een optreden van Glennis Grace (echte naam Glenda Batta, red.) opvalt in de Verenigde Staten. Op Twitter deelde Glennis (39) begin dit jaar zelf een video waarin ze tijdens het optreden tijdens de Ladies Of Soul het Whitney-nummer Run To You zong. Op de één of andere manier kreeg de Amerikaanse superster Nicki Minaj lucht van Glennis' versie van de klassieker en ze besloot het filmpje met haar 21 miljoen volgers te delen. Ook Kelly Rowland deed dat.