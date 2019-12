Amerikaanse die zegt seksueel te zijn misbruikt door prins Andrew: ‘Zijn zweet was overal’

Virginia Roberts Giuffre, de Amerikaanse die zegt dat ze op 17-jarige leeftijd seksueel is misbruikt door prins Andrew (59), vraagt het Britse publiek om haar zoektocht naar gerechtigheid te steunen. Dat zegt ze in een interview met BBC Panorama dat vanavond wordt uitgezonden.

,,Mensen mogen dit niet accepteren’', gaat ze fel van leer. In haar eerste Britse tv-interview beschrijft ze hoe ze in 2001 werd ‘verhandeld’ door de beruchte zedendelinquent wijlen Jeffrey Epstein en driemaal seks had met prins Andrew, waarvan één keer in Londen.

Epsteins compagnon Ghislaine Maxwell zou Giuffre hebben meegenomen naar een nachtclub, waar de prins haar vroeg om met hem te dansen. ,,Hij is de meest afschuwelijke danser die ik ooit in mijn leven heb gezien”, zegt Giuffre. ,,Zijn zweet was alsof het haast overal regende.’' Na de club heeft Giuffre naar eigen zeggen instructies gekregen van Maxwell dat ze voor Andrew hetzelfde moest doen als wat ze voor Epstein deed ‘en dat maakte me gewoon ziek’. Ze zegt dat ze later die avond seks hebben gehad in het huis van Maxwell.

,,Dit is geen smerig seksverhaal. Dit is een verhaal over mensenhandel, een verhaal over misbruik en een verhaal over jullie koningshuis’', aldus Giuffre.

Prins Andrew gaf in zijn veelbesproken vraaggesprek met BBC Newsnight aan dat hij de Amerikaanse nooit had ontmoet. Giuffres aantijging dat Andrew tijdens het dansen overvloedig zweette, deed hij af met de bewering dat hij in die tijd niet kón zweten, omdat hij tijdens zijn dienst in de Falklandoorlog een overdosis adrenaline had gekregen, wat transpireren onmogelijk maakte. Over Epstein zei de tweede zoon van koningin Elizabeth dat hij spijt had dat hij met hem is blijven omgaan, ook nadat de zakenman was veroordeeld voor kindermisbruik.

Op 20 november werd bekend dat de hertog van York zijn publieke functies neerlegt. De storm die over zijn betrokkenheid bij Epstein is losgebarsten, ondermijnt volgens de prins ‘het werk van zijn familie en de waardevolle taken die hij in veel organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen heeft’ en die hij met trots steunt.

Volledig scherm Andrew werd met Virginia Giuffre gefotografeerd, maar zegt zich daar niks van te kunnen herinneren. © Privé