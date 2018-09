Amerikaanse droom chef-dirigent Jaap van Zweden begint vandaag

Meesterdirigent Jaap van Zweden wordt vandaag officieel benoemd tot de 26ste chef-dirigent van het New York Philharmonic-orkest. Ondanks alles blijft de Amsterdammer vrij nuchter over zijn aanstaande aanstelling.

,,Dit is natuurlijk de overtreffende trap van wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Dat realiseer ik me heel goed. Maar het zit gewoon niet in mij om naast mij schoenen te gaan lopen. Of anders te gaan lopen dan ik altijd al deed", zegt de 57-jarige Van Zweden in De Telegraaf.

Samen met zijn vrouw Aaltje woont hij in één van de duurste wijken van New York, maar de rest van hun gezin blijft in Nederland. ,,Het is moeilijk dat ik hen moet missen. Maar aan elke medaille hangt een prijskaartje. Je weet dat als je dit doet, je je gezin niet vaak kunt zien, niet bij je kinderen en kleinzoons bent en je je vrienden haast nooit ziet. Het hoort erbij."

Hoewel de Amsterdammer zijn handen vol zal hebben aan de New York Philharmonic kijkt hij ook met een schuin oog over de oceaan. Het Concertgebouworkest, waar hij als violist furore maakte, zit zonder chef-dirigent nadat Daniele Gatti werd ontslagen vanwege een MeToo-affaire.

,,Kijk, iedereen wil natuurlijk chef worden in Amsterdam", zegt Van Zweden op de vraag of hij een dubbelfunctie overweegt. ,,Ik kan me niet voorstellen dat er dirigenten zijn die zeggen: 'dat hoeft voor mij niet'. Ik sta er voor open. Maar de voorwaarde moet zijn dat het orkest je graag wil. De musici moeten er achter staan. Hier in New York is een stemming over mijn aanstelling geweest. Ik hoop dat ze dat ook bij het Concertgebouworkest gaan doen. In elk geval ben ik in maart al bij ze, voor de zevende van Mahler."