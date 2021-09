Amerikaanse media: ‘Britse actrice Tanya Fear weer terecht’

De actrice, die te zien was in series als Doctor Who, Endeavour en Midsomer Murders en de film Kick-Ass 2, was voor het laatst gezien bij een supermarkt op Santa Monica Boulevard. Ze bouwde in Los Angeles aan een carrière als stand-upcomedian en volgens haar manager ging het een week geleden goed met haar. Hij maakte zich ernstige zorgen om haar vermissing.