Amerikaanse plastisch chirurg: ‘Stakende acteurs massaal onder het mes’

Voor Talei komt de drukte niet onverwacht. Toen de schrijvers van Hollywood enkele maanden geleden spraken over een mogelijke staking, kwamen er al acteurs langs voor een consult en langetermijnplannen. ,,Ze zeiden: als er geen staking komt doen we alleen iets kleins, maar als het maanden gaat duren gaan we voor die facelift”, zegt de arts lachend in een video op de site.

Talei zegt dat er zowel A- als B-sterren in zijn praktijk te vinden zijn. ,,Het zijn zowel degenen die er financieel comfortabel bijzitten, als degenen die langere contracten hebben die nu de praktijk binnen komen rennen.”

De dokter herkent de situatie uit de coronatijd toen de sterren vanwege lockdowns ook niet konden werken. ,,Ik heb toen in korte tijd twee van mijn favoriete sporters behandeld, twee van mijn favoriete zangers, drie producenten en zeker vijf of zes acteurs die ik als kind al geweldig vond.” Bang om juist bij die bekende gezichten een foutje te maken, is Talei niet, zegt hij. ,,Mensen verwachten dat, maar dat is niet zo. Voor mij is elke operatie hetzelfde en ik voer ze ook altijd op dezelfde manier uit.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: