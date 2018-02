Amerikaanse sterren doneren miljoenen aan demonstratie tegen wapens

Verschillende Amerikaanse beroemdheden geven elk een half miljoen dollar aan March For Our Lives, de Amerikaanse protestactie voor strengere wapenwetgeving.

De actie is gestart door overlevenden van de schietpartij in Florida afgelopen woensdag, waarbij veertien scholieren en drie medewerkers van een middelbare school om het leven kwamen. Het protest kreeg daarna razendsnel steun vanuit heel Amerika.

Volledig scherm Student Emma Gonzalez een van de gezichten achter March For Our Lives. © AFP George en Amal Clooney doneren een half miljoen dollar (zo'n 405.000 euro), de twee doen ook mee aan de mars. ,,Amal en ik zijn geïnspireerd door de moed en welbespraaktheid van deze jongeren van de Stoneman Douglas High School", aldus George. ,,Wij zijn er op 24 maart bij om zij aan zij te staan met deze ongelooflijke generatie jonge mensen uit het hele land. In naam van onze kinderen Ella en Alexander doneren wij 500.000 dollar om de kosten te dekken voor dit enorme evenement. Het leven van onze kinderen hangt ervan af."

Oprah Winfrey volgt het voorbeeld van George en Amal Clooney en doneert eveneens een half miljoen dollar. "George en Amal, ik ben het helemaal met jullie eens. Ik wil daarom onze krachten bundelen en eveneens 500.00 dollar doneren aan March For Our Lives", schrijft Oprah op Twitter. "Deze inspirerende jonge mensen doen mij denken aan de Freedom Riders van de jaren zestig die eveneens zeiden dat het genoeg was en onze stemmen zullen gehoord worden."

Ook Steven Spielberg doneert een half miljoen dollar aan de demonstratie: ,,De jonge scholieren in Florida en nu door het hele land laten zien wat een leiders zij zijn, met een zelfverzekerdheid en volwassenheid die hun leeftijd overstijgt", aldus de regisseur tegenover Reuters. Hij doet de donatie ook namens zijn vrouw. ,,Kate en ik juichen hun inspanningen om zich uit te spreken voor deze en komende generaties toe. Ze zijn voor ons een inspiratie."

Ook Jeffrey Katzenberg, die met Spielberg DreamWorks oprichtte, sluit zich aan bij het initiatief en maakt een half miljoen over naar de organisatie. De filmproducent en zijn vrouw verklaarden ook aanwezig te zijn bij het protest in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. Of Oprah ook plannen heeft bij de scholierenactie te zijn, is niet bekend.