Amerikaanse versie De verraders komt naar Videoland, Nederlandse ‘Bachelor’ doet mee

De van oorsprong Nederlandse autocoureur Arie Luyendyk jr. is volgende maand bij Videoland te zien in The traitors , de Amerikaanse versie van tv-hit De verraders . Anders dan in de Nederlandse en Britse versie van het programma strijden in de Amerikaanse reeks zowel bekende als onbekende Amerikanen om te prijzenpot. De verraders is een van oorsprong Nederlands format.

The traitors wordt gepresenteerd door de populaire Schotse acteur Alan Cumming. Het deelnemersveld van het programma bestaat voor een groot deel uit realitysterren uit programma’s als Real housewives en Big brother. Het programma is vanaf 6 mei te zien.

Ook Luyendyk jr. is in de VS bekend van een realityserie, namelijk The bachelor. Hij deed in 2018 mee aan het 22ste seizoen van de show. Daarin deed hij nogal wat stof opwaaien door in de finale zijn verloving met kandidate Becca te verbreken en te kiezen voor een andere deelneemster, Lauren. Lauren en hij werden in 2021 ouders van een tweeling.

Volledig scherm De cast van The traitors, met Arie als derde van links. © BBC

Arie jr. werd in Nederland geboren en verhuisde op zijn derde naar de VS voor de racecarrière van zijn vader, Arie Luijendijk. De familie veranderde de spelling van hun achternaam omdat Luyendyk makkelijker was voor Amerikanen. Jr. maakte zelf naam in de autosport door in 2008 de Indianapolis 500 op zijn naam te zetten.

