Amsterdam Dance Event gaat weer door, maar niet zoals vanouds

Volgens een ADE-woordvoerder was vooral deze laatste beperking een grote uitdaging, omdat vergunningen moesten worden omgezet van de nacht naar de dag. Daarnaast moesten de organisatoren hun planning aanpassen, omdat de wisseling in tijden gevolgen heeft voor de reisplanning van artiesten, de bouw van de evenementen en de inzet van personeel.



In totaal vinden 350 evenementen plaats en treden zo’n 2000 artiesten op, onder wie Oliver Heldens en Dave Clarke. Jaarlijks komen honderdduizenden mensen vanuit de hele wereld naar Amsterdam om het evenement bij te wonen. Vorig jaar was het door de coronamaatregelen helemaal digitaal.

Populairste dj's

Vanavond wordt de jaarlijkse DJ Mag Top 100 bekendgemaakt in de AFAS Live. Normaal wordt de lijst van populairste dj’s bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Music Festival (AMF) in de Johan Cruijff ArenA. Deze is door organisator ALDA doorgeschoven naar volgend jaar. Vorig jaar werd David Guetta voor de tweede keer nummer één op de lijst.

,,Met de geldende coronarestricties is een grootschalig internationaal evenement als het AMF in de originele vorm niet haalbaar’’, zegt Allan Hardenberg, directeur van ALDA. ,,Ik ben trots dat we samen met het DJ Mag-team in redelijk korte tijd alsnog een alternatieve awardshow kunnen realiseren.’’ Tijdens de alternatieve awardshow zijn sets te horen van onder meer Armin van Buuren, Don Diablo en Afrojack. Een select publiek is welkom, maar de show is ook via een livestream te volgen. Vorig jaar trok deze zo’n 7 miljoen kijkers wereldwijd.