Amsterdamse Jorn wint Screentest en krijgt contract bij RTL

Van Vrijaldenhoven was - anders dan zijn medefinalist Hila Noorzai - nog niet bekend voordat hij aan de show meedeed. Hij werkte de afgelopen jaren al wel als presentator en acteur, bijvoorbeeld voor de Amsterdamse stadszender AT5.



Jorns concurrent Hila heeft een programma op radiozender Qmusic en was afgelopen zomer tijdelijk elke dag op het prestigieuze ochtendtijdstip te horen. Daarnaast staat ze al jaren in de lijst met de 500 mooiste vrouwen van Nederland volgens mannenblad FHM.



In Screentest, gepresenteerd door Gordon, vochten twaalf kandidaten om een plekje op de loonlijst van RTL. De talenten kregen wekelijks de opdracht zich te bewijzen in een bestaand of verdwenen tv-programma, dat op locatie of in de studio werd nagespeeld. De jury was elke week anders, op voorzitter Robert ten Brink na.



Lees door onder de foto.