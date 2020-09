Amy van O’G3NE blijkt verwende diva en André overvalt Monique met blote kont

‘Getrouwde Nicole Poturalski (27) is de nieuwe vlam van Brad Pitt (56)’

31 augustus Na relaties met Jennifer Aniston en Angelina Jolie is Brad Pitt (56) weer smoorverliefd. Volgens verschillende ooggetuigen is hij als een blok gevallen voor de charmes van Nicole Poturalski, een 27-jarig model uit Duitsland. De acteur en het model werden afgelopen weekend samen gefotografeerd en intiem gezien op een luchthaven in Zuid-Frankrijk, waar ze met een privévliegtuig arriveerden.