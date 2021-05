André blikt terug op breuk met moeder Rachel: ‘Veel gescholden, veel afstand’

Rachel Hazes opende vandaag in winkelcentrum Stadshart Amstelveen op feestelijke wijze haar YoYo Fresh Tea Bar; een horecazaak waar verfrissende koude drankjes worden verkocht. Ook zoon André was aanwezig met zijn kersverse liefde Sarah van Soelen en haar ouders. De aanwezigheid van het stel bracht veel paparazzi op de been.



André en Rachel kwamen er de afgelopen jaren eerlijk voor uit dat hun contact niet altijd even goed is geweest. Sterker, moeder en zoon hebben elkaar zelfs vier jaar lang helemaal niet gezien. De twee werden uiteindelijk in 2017 herenigd door Andre’s ex-verloofde, Monique Westenberg, met wie hij zoontje André jr. heeft.



De opening van Rachels horecazaak was voor de 27-jarige zanger hét moment om haar in de armen te sluiten en op Instagram een ode aan haar te brengen. ‘Veel gebeurd. Veel gezegd. Veel geschreeuwd. Veel geruzied. Veel gescholden. Veel afstand. Een hoop verontschuldigingen. Een hoop spijt. Een hoop goedmaken. Een hoop vergeten. Een hoop vergeven. Een hoop inhalen. Een hoop liefde.’



Hazes vervolgt dat hij hoopt dat ze voor altijd samen blijven en schrijft dat hij trots is op Rachel. ‘Ik ben trots op jou. Op jou als moeder. Op jou als weduwe van de grote André Hazes. Op jou als ondernemer. Maar vooral op jou vechter! Ik heb je gemist wijfie. Laat ze maar zeiken op jou. Ik houd van je. Gefeliciteerd met je nieuwe nu al geslaagde zaak.’



Hoewel de band tussen André en zijn moeder inmiddels sterker dan ooit lijkt, heeft zus Roxeanne geen contact meer met Rachel. Het is vooralsnog niet bekend waarom de twee elkaar niet meer spreken. André en Roxeanne legden vorig jaar hun ruzie bij. ,,Het lijkt wel of pa hierachter zit’, stelden ze toen.