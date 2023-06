André deelt poedelnaakt kiekje (op witte sokken na) en Kimberley deelt antiwaterpokkentip

Mocro Maf­fia-ster Khalid Alterch komt met docu over WK-stunt Marokko: ‘Het was méér dan dat’

Een half jaar terug schreef Marokko geschiedenis op het WK voetbal in Qatar. Rapper/acteur Khalid ‘ICE’ Alterch maakte daar een docu van. Hij was erbij in Qatar, reisde naar Marokko voor de huldiging en sprak met internationals Aboukhlal, Mazraoui, Amrabat en Ziyech, maar ook met onder anderen schrijver Abdelkader Benali en Willem van Hanegem.