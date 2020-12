André en Monique willen in buitenland trouwen

Dat zei de zanger in de Ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. ,,We willen niet in Nederland trouwen en we willen er een heel weekend van maken. De eerste dag het eten en het trouwen en de dag erna lunch op het strand. Zo zie ik het voor me”, aldus André. ,,En dan in de avond een groot feest met een dj en dan de volgende dag uitrusten.”