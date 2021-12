André en Sarah ‘tijdelijk’ uit elkaar: ‘Er is geen ander’

André Hazes en Sarah van Soelen zijn momenteel niet bij elkaar. Dat zegt Van Soelen na weken van speculaties in de nieuwe Beau Monde . Volgens de influencer is er geen sprake van ruzie of een ander in het spel. ,,We hebben samen besloten, in een face-to-facegesprek, een pauze in te lassen. Hoe lang die gaat duren, weten we niet.’’

De geruchten dat André Hazes en Sarah van Soelen niet langer een stel vormen, gaan al weken de ronde. Foto’s van de twee worden niet meer gedeeld, Sarah draagt de ketting met Andrés naam niet meer en de initialen van de zanger werden van haar Instagram-account verwijderd. Zowel André als Sarah hielden hun lippen stijf op elkaar als het op hun relatiestatus aankwam, tot vandaag.

Magazine Beau Monde wist Van Soelen te strikken voor een openhartig interview, waarin ze opheldering geeft over haar romance met de 27-jarige zanger. Volgens Van Soelen zijn de laatste weken ‘een rollercoaster’ geweest en hebben ze daarom besloten een break te nemen. ,,We hebben samen besloten, in een face-to-facegesprek, een pauze in te lassen. Hoe lang die gaat duren, weten we niet. Dré woont nu bij zijn moeder. Hij heeft veel aan zijn hoofd en heeft het zwaar, hij kreeg de afgelopen jaren veel voor zijn kiezen”, doelt Van Soelen onder meer op de geruchten dat Hazes in een afkickkliniek zou zijn opgenomen.

Van Soelen heeft alleen maar begrip voor de situatie en realiseert zich dat Hazes vooral rust nodig heeft. Een relatie met de influencer lijkt momenteel niet in dat plaatje te passen. Hoewel Van Soelen de ‘tijdelijke breuk’ dus op de heftige periode gooit, gingen er ook verhalen rond dat de twee knallende ruzie zouden hebben gehad. Dat Hazes in de tussentijd meerdere keren bij zijn ex en de moeder van zijn kind, Monique, gespot was, deed ook nog stof opwaaien. Maar, zegt Van Soelen: ,,Er is geen ruzie, er is geen ander in het spel. Ons gesprek was moeilijk, maar wel redelijk. Er is niet geschreeuwd, er zijn geen dramatische dingen voorgevallen.”

Quote Ons gesprek was moeilijk, maar wel redelijk Sarah van Soelen

Toekomst

Van Soelen ziet nog altijd de perfecte partner in Hazes. ,,‘Er moet toch iets niet kloppen?’ heb ik wel eens aan mijn vriendinnen gevraagd. Geloof het of niet, maar alles klopt. We vullen elkaar aan. Hij is mijn beste maatje en we zijn er in goede en slechte tijden voor elkaar. Ook nu.”



Over een toekomst met Hazes kan Van Soelen zich nog niet uitspreken. Liever wacht ze af wat het nieuwe jaar voor de twee in petto heeft. ,,Ik hoop in elk geval dat het volgend jaar rustiger wordt, dat de media stoppen met die gekke verhalen en we de rust en ruimte krijgen het afgelopen jaar te verwerken. Wij zijn ook maar mensen.”



Toch hoopt Van Soelen in de verre toekomst op een huwelijk met een mooie bruidsjurk. ,,Met wie, dat zal de tijd leren.”

