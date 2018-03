André en zoontje in supermelige bui en sexy Anna op balkon in Beverly Hills

Beautyvlogger en presentatrice Anna Nooshin heeft zich op het balkon van een hotel in Beverly Hills laten fotograferen in een spierwitte bikini plus een aantal gouden accessoires zoals een vette Rolex. Haar volgers noemen Anna's verschijning supersexy en ze vragen zich af of Nooshin misschien een piercing door één van haar tepels heeft. Of dat echt zo is? Het kan natuurlijk ook een toevallig plooitje in de stof van de badkleding zijn.