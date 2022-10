André Hazes: ‘Ben er bijna klaar voor om weer op te treden’

James Corden trekt boetekleed aan na ‘onbeschoft’ gedrag in restaurant

James Corden heeft zijn excuses aangeboden nadat hij zich in een restaurant in New York flink heeft misdragen. Keith McNally, de eigenaar van de bekende horecazaak, spuwde op Instagram zijn gal over de talkshowshost en legde hem zelfs een verbod op. Inmiddels is het weer koek en ei tussen de twee. ‘Ik geloof sterk in tweede kansen’, aldus McNally.

18 oktober