André Hazes dacht dat zoon bij geboorte stierf: ‘De kamer was doodstil’

Het zoontje van André Hazes heeft zijn geboorte twee jaar geleden slechts ternauwernood overleefd. Dat vertelde de volkszanger gisteravond in het SBS 6-programma Waar Is De Mol? . De navelstreng zat om de nek van het ventje, waardoor hij weinig zuurstof kreeg en zijn hartslag steeds verder daalde. De volkszanger vreesde dat zijn kind het niet zou redden. ,,Het was echt de zwaarste nacht van mijn leven.”

Voor het programma van Johnny de Mol reisde André samen met twee van zijn bandleden af naar Cuba. Daar vertelde hij openhartig over de traumatische geboorte van zijn oogappel. ,,André is zeg maar dood geboren”, zei hij. ,,We waren in het ziekenhuis en alles was goed. Op een gegeven moment zagen wij zijn hartslag steeds lager gaan. Dat was echt de hel.”



Zijn vriendin Monique Westenberg kreeg het zwaar te verduren tijdens de bevalling. ,,Mo moest met spoed naar de operatiekamer. En toen kreeg ze verdoving, maar ze moesten meteen aan het werk, dus ze heeft alles gevoeld. Ze hebben haar echt letterlijk opengetrokken.”

Zoontje André Hazes Jr. kreeg steeds minder zuurstof door de navelstreng die om zijn nek zat. ,,Toen kwam André eruit en bungelde hij zo. Het was niks. Die kamer was doodstil en iedereen had gewoon stress. Ik dacht ‘mijn kind is geboren, maar het leeft niet.”



De kersverse ouders konden gelukkig toch opgelucht ademhalen. ,,In één keer kwam er een geluid uit. Maar ze zeiden dat hij, omdat hij een minuut geen zuurstof had gehad, hier last van ging krijgen. Of dat hij in een rolstoel zou komen of wat dan ook. Maar hij zou hier iets aan overhouden. Dat was echt de zwaarste nacht van mijn leven.” De voorspelling kwam overigens niet uit; kleine Dré is voor zover bekend kerngezond.

Onbegrip

Ook de relatie met Monique kwam ter sprake in het programma. Die zit in een crisis. ,,Het ene moment zijn we zo gelukkig en het andere moment kunnen we elkaar aan het behang plakken”, aldus André. ,,Ze is de beste moeder die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt, maar soms begrijpen we elkaar gewoon niet.”



Het was gisteren precies vijftien jaar geleden dat Hazes’ vader overleed. Zijn dood heeft veel invloed gehad op het begin van Andrés carrière, vertelde hij aan De Mol. Volgens de zanger wensten sommige fans van zijn vader dat hij was doodgegaan in plaats van zijn pa. Omdat hij zo werd vergeleken met zijn vader kreeg hij bijna ‘een soort hekel’ aan hem, bekende hij.

Altijd sterk