André Hazes en Monique Westenberg op ‘pijnlijke’ wijze uit elkaar

UpdateAndré Hazes en Monique Westenberg zijn uit elkaar. De 25-jarige zanger laat in een verklaring weten dat de breuk sinds ‘enkele maanden’ een feit is, maar volgens Monique is het korter geleden. Zij gaat naar eigen zeggen door een moeilijke periode nadat duidelijk werd dat André gevoelens heeft voor een andere vrouw.

De manager van Hazes spreekt van een verdrietige beslissing. ,,Zij hebben hun best gedaan om er samen nog voor te gaan. Dat mocht helaas alleen niet zo zijn. Een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan, maar voor nu is dit het beste besluit.’’



De twee houden nog van elkaar en liefde ‘zal er altijd blijven’, is ook te lezen in de verklaring. André en Monique kregen samen een zoon, de 3-jarige Andreas Martinus, roepnaam André. Het ‘voornaamste levensdoel’ van de artiest is zijn geluk. ,,En daar zal alles om blijven draaien.’’

Rotzomer

André heeft laten weten het bij deze woorden te houden, maar volgens Monique speelt er meer. Zij laat in een uitgebreid instagrambericht weten dat de situatie ‘behoorlijk pijnlijk’ is voor haar. ‘Afgelopen weken hebben wij, na een rotzomer, weer een fijne periode gehad en onze zoon was ontzettend blij dat papa weer zo veel om ons heen was en dat maakt een moederhart heel blij. Afgelopen week hebben wij een goed gesprek gehad waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten. De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden op bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben.’

Monique zegt nog geen tijd te hebben gehad de relatiebreuk te verwerken en de situatie aan de kleine Dré uit te leggen. Over de reden van de breuk is ze openhartig. ‘Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is, maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken. Graag wil ik nu de rust krijgen om dit op een rustige manier proberen uit te leggen aan mijn zoon en dit allemaal te verwerken.’

‘Een lul’

De geruchten dat het niet meer boterde tussen de twee, gingen al langer rond. Twee maanden geleden vertelde André aan de talkshowtafel bij Beau van Erven Dorens niet meer thuis te wonen. ,,Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons’’, zei hij. ,,We zijn niemand een antwoord verschuldigd. Maar weet je wat het is? We houden heel veel van elkaar. Te veel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.”

Quote Met deze vrouw hoop ik te trouwen André Hazes Hazes stelde dat de tijdelijke breuk te maken had met zijn drukke leven. ,,Ik ben gek op mijn leven. En ik ben blij dat ik dat met haar mag delen. Maar af en toe ben ik een lul. Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven.’’



De relatie tussen de twee leek kort daarna weer op te bloeien. André zei vorige maand zelfs ooit met Monique te willen trouwen. ,,Ik hoop dat we het ooit mogen meemaken. Met deze vrouw hoop ik te trouwen. De eerste stap dat het weer goed gaat, is gezet.’’

Rust vinden

André en de zestien jaar oudere Monique waren ruim vijf jaar samen. Het is niet de eerste keer dat de twee hun relatie verbreken. Zo kondigden ze vorig jaar ook aan uit elkaar te zijn. Reden voor de breuk was toen Andrés drukke werkleven, waardoor hij vrijwel geen tijd had voor zijn gezin. Na een vakantie samen besloten ze er toch weer voor te gaan. Vorig jaar verhuisden ze van Rotterdam naar een gezinswoning in een villawijkje in Berkel en Rodenrijs.



Daar, een plaats met ruim 30.000 inwoners die behoort tot de zogenoemde BBB-driehoek (Bleiswijk, Berkel en Bergschenhoek), hoopte het gezin rust te vinden. Nadat het huwelijk van Dré en zijn Monique in 2017 ook al in zwaar weer had verkeerd, zei de Rotterdamse Westenberg na de verhuizing er weer vertrouwen in te hebben. ,,Toen het niet goed ging, was het huwelijk even geen optie meer. Als hij mij in die rotperiode had gevraagd, was het echt een ‘nee’ geworden. We hebben er flink voor moeten knokken om ons gevoel van geluk terug te vinden. En dat is gelukt, op onze nieuwe plek maken we een nieuwe start.’’



André en Monique woonden jarenlang in een stacaravan op een woonwagenkamp in de Rotterdamse wijk Spaanse Polder, vlakbij haar ouders.

