André Hazes en Monique Westenberg uit elkaar

Boek Jihad van liefde gaat het theater in

14:59 Het verhaal van Mohamed El Bachiri, de Belgische metrobestuurder die zijn vrouw Loubna verloor bij de aanslagen in 2016 in Brussel en in al zijn verdriet om haar opriep tot medemenselijkheid en wederzijdse tolerantie, komt volgend jaar op het Nederlandse toneel. Mohammed Azaay speelt Mohamed. Het stuk is gebaseerd op het boek Een jihad van liefde, waarin David Van Reybrouck El Bachiri’s verhaal optekende.