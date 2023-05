André Hazes geeft drie liveshows in aanloop naar concert in Ahoy

André Hazes geeft in aanloop naar zijn concert in Rotterdam Ahoy drie ‘exclusieve’ liveshows. Dat meldt de 29-jarige zanger in een bericht op Instagram.

Hazes kondigt ‘met trots’ aan dat hij te zien is bij De Amsterdamse Zomer op 8 juli, Dutch Valley op 13 augustus en de Woerdense Vakantieweek op 19 augustus. Naast oude hits zoals Leef, zingt Hazes ook nieuw repertoire.

Op 25 november staat Hazes in Ahoy. Het is zijn eerste soloshow sinds hij eind 2021 stopte met optreden vanwege een burn-out. Hazes vertelde later dat hij ook kampte met drugs- en alcoholverslavingen. Inmiddels is hij afgekickt.

Op 11 maart stond de zanger voor het eerst weer op de planken, tijdens Holland zingt Hazes. Voor Hazes was het een bijzonder moment. Niet alleen maakte hij zijn comeback, hij was naar eigen zeggen ook nuchter tijdens het optreden. Het resultaat mocht er zijn: van zenuwen was bij Hazes amper iets te bespeuren. De zanger bracht zijn nummers loepzuiver en met een brede lach op zijn gezicht ten gehore en ging onder luid applaus weer tevreden het podium af. ,,Gek genoeg voel ik me kalmer dan ooit”, vertelde hij destijds achter de schermen.

