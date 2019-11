André Hazes: Ik hou gewoon van een wat rijpere vrouw

Het was André Hazes die de eerste stap zette om het hart van Bridget Maasland te veroveren. De twee kregen contact toen de zanger een concert in Ahoy gaf. Toen Hazes zich realiseerde dat hij de RTL-presentatrice ‘een leuk wijf’ vond, zette hij door.

,,Ik kreeg een appje of zij tien kaarten mocht. Toen heb ik haar doorverwezen naar mijn manager en na de show kreeg ik een berichtje dat ze ervan genoten had’', vat Hazes het begin van de romance samen in de ochtendshow van Radio 538-dj Frank Dane.

Daarna hadden de twee ‘heel rustig’ contact. ,,Op een gegeven moment dacht ik: Wat een leuk wijf ben je. En toen wilde ik haar zien.’'

,,Het is écht een leuk wijf’', vertelt hij vol enthousiasme. ,,Mijn vrouw! Ik kan ongelooflijk met haar lachen. Ze is de vrouwelijke versie van mij. We hebben een klik. Als ik bij haar ben, ben ik heel blij.’' Dat Bridget het imago van ijskonijn heeft, daar snapt Hazes helemaal niets van. ,,Of dat moet nog komen, maar als ik ‘s ochtends opsta, staat de koffie klaar. Ze is ongelooflijk lief.’'

Voor de 25-jarige Hazes is het geen verrassing dat hij voor een oudere vrouw is gevallen. ,,Ik voel het gewoon niet bij een meisje van mijn leeftijd. Ik hou van een wat rijpere vrouw. Dat er bewerkte foto’s van ons worden doorgestuurd, daar maak ik me niet druk om. Als er maar respect blijft. We hebben kinderen, en ook tegenover Monique.’'

Bridget (45) liet maandag al bij Dane weten tot over haar oren verliefd te zijn. Van een relatie durfde ze toen nog niet te spreken. ,,We hebben het leuk, that’s it. We moeten nog uitzoeken of er sprake is van een relatie. Zo lang zien we elkaar nog niet.’'