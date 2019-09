André Hazes klaar voor Ahoy: Al laat ik een scheet, klappen de mensen nog

Van zenuwen is weinig te merken als André Hazes over zijn aankomende concertreeks praat. Hij is trots om weer op het podium in Ahoy te mogen staan. ,,Dit wordt wel echt mijn plek. Ik sta hier voor het derde jaar op rij. Ik ben de jongste met honderdduizend bezoekers. Ik blijf ook wel tot de dood daar. Misschien één keer ergens anders, maar dit moet wel mijn venue worden.”



Hij merkt dat hij als artiest is gegroeid de laatste jaren. ,,Ik ben als artiest anders en hoe ik met de band samen speel is ook anders én ik ben nu de grote podia gewend.” Het doet hem goed dat mensen echt voor hém komen. ,,Al laat ik een scheet, ik denk dat er dan alsnog een paar mensen klappen. Dat denk ik echt.” Dan met een knipoog: ,,Ik ga geen scheet laten hoor, trouwens.”



Met Rolf Sanchez - de Nederlandse latino-zanger - krijgt de show een internationaler tintje. ,,We hebben gekeken hoe we de show buitenlands konden maken. Ik hoorde een Spaans liedje in de auto van de Gipsy Kings. Ik dacht: dit is zo goed en dat bleek ook gewoon een Hazes-liedje te zijn, dat mijn vader gecoverd heeft. Dat was echt een soort van wauw-moment. We hebben toen gezocht naar iemand in Nederland die dat heel goed kan. Rolf komt natuurlijk nu helemaal op en Beste Zangers doet hij fantastisch. Wij gaan een duet doen.”