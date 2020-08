André Hazes maakt blues-song: ‘Phil Bee mocht mij de hele dag op mijn donder geven’

In de zangwedstrijd was André nog het jurylid dat Phil Bee advies moest geven, maar die rollen waren in de studio helemaal omgedraaid. ,,,Ik ben ook naar hem toegegaan en vertelde dat ik commentaar haat. Maar ik had nog nooit van mijn leven Engels gezongen. Ik had nog nooit een liedje gedaan zoals dit. Dus hij moest mij die dag de hele dag op mijn donder geven als ik iets verkeerds deed.” De Hazes-telg voelt net als zijn vader een connectie met blues. Dus stapte hij tijdens de opnames van We want More op Phil Bee af. ,,Wat er ook gebeurt, wij moeten samenwerken. Ik ga je management doen, of we maken samen een plaat. Maar ik wil aan jou verbonden blijven, want ik voel jou’’, zei hij stellig. Niet veel later stonden ze samen in de studio.

Engels

,,Ik ben natuurlijk geen blueszanger, dus hij heeft me heel goed geholpen en gestuurd”, aldus André. Vooral het Engelstalige gedeelte was spannend voor hem. ,,Ik kom al 25 jaar in Amerika, dus die taal heb ik wel aardig onder de knie. Ik wist dat ik niet als een boer zou klinken, maar je staat naast een man die dat zijn hele leven al doet. Dat maakt het wel spannend. Dat is net alsof ik tegen hem zeg: ‘Ga nu maar eens Leef doen’. Dat is allemaal anders.”



Het Engels smaakt voor André overigens naar meer. Eerst komt op 11 september nog zijn nieuwe Nederlandstalige album uit, waar ook de single Een doodgewone man op staat. Daarna krijgt hij de vrijheid om een heus rockalbum te maken.



,,Dat is echt mijn wens om een keer te doen’’, zegt hij. ,,Het is nog de vraag of het Nederlands of Engels wordt. Je moet maar eens naar Amerikaanse rockplaten luisteren. Als je dat naar het Nederlands vertaalt, dan denk je soms: jezus, wat is dit kinderachtig - of dat slaat echt nergens op. Dus de kans is groot dat het in het Engels wordt.”



Phil Bee zal op 16 augustus nog te zien zijn in de finale van We Want More. Op 9 augustus vindt de derde en laatste halve finale plaats van de muziekwedstrijd met André in de jury.