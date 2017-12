André Hazes na jaren van ruzie aan kerstdiner met moeder Rachel

André was er het afgelopen jaar hard en duidelijk over: de ruzie met zijn moeder en oudere zus Roxeanne (24) zou niet snel goed komen, ook niet nu hij zelf vader is. ,,Ik ben mijn moeder ontzettend dankbaar voor de eerste twintig jaar in mijn leven'', zei de zanger in de talkshow van Eva Jinek. ,,Alleen ik denk dat de volgende twintig jaar zonder ze is.'' Nog geen half jaar later is André kennelijk van gedachte veranderd. Op Instagram deelde hij vanavond een gezellig kiekje van het kerstdiner, met moeder Rachel aan het hoofd van de tafel. André zit aan haar ene zijde, Monique aan de andere kant. ,,Herenigd!'', schrijft de zanger, die op de foto een gelukkige indruk maakt. ,,Omdat het tijd is'', vult Monique aan. ,,Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten ook verder gaan betekent. Omdat we de hele wereld niet kunnen veranderen, maar de wereld in en om ons heen wel. Stapje voor stapje, in vrede, respect én met elkaar.'' Het is niet duidelijk of André ook weer door één deur kan met zus Roxeanne. De Ik Was Toch Je Meisje -zangeres, die onlangs een miskraam kreeg, is op de familiefoto niet te zien.

Diep gegaan

Lang werd vermoed dat Andrés relatie met de zestien jaar oudere Monique Noëll de reden was voor de onenigheid met zijn moeder, maar dat is volgens de zanger niet zo. De ware reden is nog steeds niet bekend. ,,Er komen momenten in je leven dat je het niet met elkaar eens bent'', zei André in het RTL-programma The Story of my Life. ,,Als je moet kiezen voor je eigen geluk of dat van een ander moet je altijd voor je eigen geluk gaan.''



Ook Monique had zich erbij neergelegd dat ze haar schoonfamilie waarschijnlijk niet meer zou zien. ,,Er is zoveel verdriet geweest aan onze kant'', zei ze. ,,Ik ben nog nooit door een volwassen persoon zo gekwetst. Het is te diep gegaan'', vulde ze aan, mogelijk doelend op Rachel.



De weduwe van de legendarische Amsterdamse volkszanger heeft een moeilijk jaar achter de rug. Ze liet zich in april vrijwillig opnemen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Hilversum. ,,Het werd haar allemaal te veel'', zei dochter Roxeanne over die tijd. ,,Het is een vrouw die heel veel heeft meegemaakt. Eigenlijk haar hele leven lang. En eens is de emmer vol.'' Zo'n maand later ging het weer wat beter en keerde Rachel terug naar huis. ,,Mama heeft weer zin in dingen en is levenslustig'', zei Roxeanne.