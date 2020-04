André Hazes over Brazes: ‘Natuurlijk heb ik er thuis van langs gekregen’

,,Als ik was vreemdgegaan, was ik er nooit meer ingekomen", legt André uit. ,,Natuurlijk heb ik er thuis wel van langs gekregen, want ik ben natuurlijk wel een botte lul geweest." Sinds eind februari heeft Hazes weer een relatie met Monique, nadat hij sinds de relatiebreuk met de moeder van zijn kind drie maanden samen was met Bridget.



Hazes bezweert ook dat hij tijdens zijn vakantie op Curaçao niet is vreemdgegaan met Westenberg, toen hij nog een relatie had met Maasland. De zanger geeft toe dat hij samen met Monique op een toilet te vinden was, maar daarbij was volgens hem zijn zoon aanwezig. ,,Als ik zou vreemdgaan, zou ik dat toch niet doen op een toilet?" voegt Hazes hieraan toe. ,,Als iemand alles smerig vindt, dan ben ik het wel. En dan zou ik iets doen in 55 graden op een smerig toilet?”