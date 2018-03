André Hazes reageert geëmotioneerd op beeldmanipulatie vader en zoon

Volgens Gelinck heeft hij, voordat hij de imposante manipulatie maakte, eerst netjes toestemming gevraagd aan de 24-jarige artiest. ,,Ik was hier namelijk toch wat onzeker over. Je weet immers nooit hoe emotioneel iemand reageert. Maar André was er gelukkig superblij mee'', vertelde hij vanmorgen aan deze site. ,,Ik heb de foto met liefde en respect voor de familie gemaakt.'' De Leef-zanger reageerde vol lof op het eindresultaat waarop te zien is hoe Hazes senior met een trotse blik in de ogen een arm om de schouder van zijn zoon slaat. ,,Hé ouwe, was dit maar waar'', luidde Dreetje's commentaar. Ard Gelinck heeft op zijn Instagram-pagina nog meer voorbeelden van nationale sterren toen en nu. Een paar voorbeelden die overigens regelmatig door BN'ers op sociale media worden gedeeld.