André heeft mannenavond met zoontje en Marieke is weer opgeladen

Harry pitchte Meghan als voi­ce-over aan Disney

14:16 Het lijkt erop dat prins Harry zijn vrouw Meghan aan de nieuwe klus voor Disney heeft geholpen. In een video die vandaag door The Sun werd gedeeld, is te zien hoe de Britse prins in juli al aan Disney-baas Bob Iger vertelt dat de voormalige actrice ook voice-overwerk doet.