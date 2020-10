André is apetrots op Roxeanne en Anna uit de kleren voor dromerige foto's

Van Onschatba­re Waar­de-kandidate wil slechts 450 euro hebben voor bijzondere tekening Sluijters

1 oktober Het komt vaak voor dat de gasten in Van Onschatbare Waarde té veel vragen voor hun bijzondere stuk. Gisteravond was dat juist andersom: Ludmilla bracht voor het oog van ruim 1,6 miljoen kijkers een tekening mee van de bekende kunstschilder Jan Sluijters. Ze had een bodemprijs van 450 euro, maar vertrok uiteindelijk met maar liefst 1200 euro op zak. Dat bleek nog een koopje.