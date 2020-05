André laat enorme tattoo zetten en Gwen mist knuffels

Bas van Toor heeft succesvol­le operatie achter de rug

19:09 Bas van Toor is na maanden wachten eindelijk geopereerd. Een niersteen waar de voormalige clown al langer last van had is eerder deze week succesvol verwijderd. Het 84-jarige televisie-icoon maakt het goed, laat zijn manager vandaag weten.