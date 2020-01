André op pad met Bridgets zoon en Thomas onthult met schaamte zijn geheim

The Kelly Family komt eraan: ‘Dit is geen act, maar chemie’

10:00 Ze begonnen in de jaren 70 als straatmuzikanten maar groeiden uit tot een cultgroep met ruim 20 miljoen verkochte albums. Over the Hump bezorgde The Kelly Family in 1994 de grote doorbraak in Europa. Dit album speelt de hoofdrol in de zilveren jubileumtournee van de Iers-Amerikaanse artiestenfamilie. Die doet volgende maand Nederland aan, maar wij zochten de zeven musicerende broers en zussen alvast op in Duitsland.