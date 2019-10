André op zoek naar pot met goud, Isa is Antonie dankbaar

Cream-drum­mer Ginger Baker overleden

13:05 Ginger Baker, de drummer van de band Cream, is vanochtend overleden op 80-jarige leeftijd. Dat is via zijn officiële Twitteraccount naar buiten gebracht. Afgelopen maand was al bekendgemaakt dat Baker in het ziekenhuis lag en erg ziek was. Hij had de longaandoening COPD.