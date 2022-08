André Rieu bedankt iedereen voor 'fantastische weken' op Vrijthof

‘Meer dan twee jaar hebben we ernaar uitgekeken: vijftien concerten in het centrum van Maastricht met 180.000 bezoekers uit meer dan 95 landen’, somt Rieu op nadat hij zijn volgers in diverse talen heeft bedankt. ‘Het was absoluut het wachten waard! We hebben echt genoten van deze fantastische weken met een geweldige sfeer.’