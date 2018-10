André Rieu blikt vooruit op nieuwe reeks Vrijthofconcerten

In de afgelopen jaren gaf André Rieu al 88 concerten in Maastricht voor zo'n 900.000 bezoekers uit meer dan honderd landen. ,,Al 14 jaar loop ik bij het begin van het concert samen met het orkest, vanaf de trappen van het theater, langs de terrassen. Dat blijft zo'n bijzonder gevoel. Iedere keer weer. Dat heb je alleen in je thuisstad. Ik plak er graag nog zeker 25 jaar aan vast!", zegt Rieu vanuit Buenos Aires, waar hij een reeks van zes concerten geeft.

Afgelopen zomer gaf de maestro met zijn Johan Strauss Orkest een recordaantal van dertien concerten in Maastricht. Daar kwamen zo'n 150.000 bezoekers op af. Afgelopen weken waren Rieu en zijn orkest in Noord-Amerika voor een tournee langs de Amerikaanse oostkust en Canada. In november geeft Rieu vijf concerten in Australië, gevolgd door een tour in Engeland en Ierland. Begin januari is traditioneel gereserveerd voor speciale nieuwjaarsconcerten in de Ziggo Dome in Amsterdam en Paleis 12 in Brussel en de start van een nieuwe tournee door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.