André Rieu gaat ook in 2023 door met Vrijthofconcerten

De concertreeks vond afgelopen zomer voor het eerst sinds 2019 weer plaats. In de twee tussenliggende zomers was er niets mogelijk vanwege de coronalockdowns. In totaal gaven Rieu en zijn orkest in juli 2022 vijftien concerten, een nieuw record.

De Limburgse muzikant is dit najaar op wereldtournee. De 72-jarige Rieu treedt onder meer op in Zuid-Amerika, Oost-Europa, Israël en Portugal. Hij sluit het jaar af met een reeks kerstconcerten in het MECC in Maastricht.

