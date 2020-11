André Rieu mag in 2021 acht dagen langer spelen op het Vrijthof

De jaarlijkse concerten André Rieu op het Vrijthof in Maastricht gingen deze zomer niet door, vanwege de coronapandemie. Ook de kerstshows die traditiegetrouw aan het einde van het jaar plaatsvinden, zijn al geannuleerd. Om de schade in te halen mag de orkestleider in de zomer van 2021 twintig keer optreden, in plaats van de gebruikelijke twaalf.

Het was nog even spannend voor Rieu of hij er volgend jaar daadwerkelijk acht extra dagen bijkreeg op het Vrijthof. De kwestie lag politiek gevoelig. Enkele wethouders van de gemeente Maastricht vonden dat het economische belang van Rieu niet belangrijker was dan de inwoners van de stad. Gisteravond kregen Rieu en zijn orkest het goede nieuws via een livestream van de gemeenteraad te horen.