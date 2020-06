André Rieu: ‘Na één seconde herken ik al de stem van Vera Lynn’

Jaren daarvoor had hij haar benaderd om te komen zingen op een concert dat hij in Engeland had. Zingen deed ze niet meer, maar wel kregen ze contact en was hij vereerd dat hij haar mocht bezoeken. Via allerlei kleine weggetjes kwam de violist aan bij haar huis. ,,Best een ritje, maar niets vergeleken bij haar reis naar Birma tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Ze ging daar naartoe om de Engelse soldaten een hart onder de riem te steken, maar ze kon niet over het Kanaal. Daar waren, zei ze met die Engelse humor, ‘wat schermutselingen’. Dus vloog ze via de andere kant, over de Atlantische Oceaan en Amerika, tot in Birma. Daar de rimboe in, met 45 graden. Ging ze daar in d’r eentje zingen voor vijfduizend soldaten die daar al vier, vijf jaar gestationeerd zaten. Dat waren ontberingen hoor. Als je dat lied White Cliffs Of Dover hoort, zo ontzettend mooi.”



,,Een fantastisch mens en geweldige artiest, die op de bühne stond over de hele wereld om zoveel mensen troost te bieden. Ze kon prachtig vertellen. Ze was al 96 toen ik bij haar was, maar het was niet zomaar een oude dame die ik tegenover me had. Ze liep met een rollator, maar vond dat maar niks. Een trotse, sterke vrouw.”