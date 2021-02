André van Duin en Danny Vera emotioneren met ‘tranentrekkend’ optreden

Van Duin en Vera schoven gisteren aan in Matthijs gaat door om onder meer het nummer Voor Altijd te spelen. Vera vertelde dat hij het lied binnen een halfuur had geschreven en daarna op het idee kwam om de 74-jarige komiek te vragen het nummer in te zingen. Van Duin ging akkoord, maar wilde Voor Altijd nog wel iets meer ‘eigen maken’. Het werd een ode aan zijn overleden man Martin Elferink, die vorig jaar stierf na een kort ziekbed.



Het duurde niet lang tot het nummer van Van Duin en Vera bij de kijkers thuis binnenkwam. Op sociale media regende het lovende reacties, waarin mensen ook bekenden een traantje te hebben gelaten. ‘Wat prachtig dit. Diepe buiging voor André van Duin en Danny Vera’, schreef een kijker op Twitter. En iemand anders: ‘Biggelen er tranen over m’n wangen. André van Duin.’



Ook Op1-presentatrice Carrie ten Napel liet weten geraakt te zijn door het nummer: de waterlanders rolden naar eigen zeggen over haar wangen. Cornald Maas liet eveneens van zich horen: hij deelde een foto van Van Duin en Vera en plaatste daar twee hartjes bij.