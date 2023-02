André van Duin en Janny van der Heijden gaan treinen door Zwitserland

André van Duin en Janny van der Heijden gaan de grens over. Ontdekte het stel eerder Nederland vanaf het water, nu reizen ze door Zwitserland per trein. Volgens Omroep Max vinden de opnames binnenkort plaats.

,,We gaan een beetje doen wat we met het bootje gedaan hebben en nog steeds doen. We gaan met die treintjes door de Alpen en onderweg maken we van alles mee’’, kan Van Duin (75) erover kwijt aan Paul de Leeuw in zijn podcast De Leeuw lult verder. Janny's hondje Nhaan wordt niet genoemd, maar de kans is groot dat zij meereist.

Wanneer het programma te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Van Duin, die momenteel te zien is in Heel Holland Bakt en met zijn vriendin Janny (68) het succesvolle Denkend aan Holland maakte, is naar eigen zeggen kritisch op 'wat hij aanneemt'. ,,Ik zeg vaak nee, meer nee dan ja. Ik kijk altijd of het veel werk is, moet ik er ver voor weg, gaat er veel tijd in zitten? Dan haak ik meestal wel snel af.’’

De komiek is vanaf volgende week te zien in Bij Van Duin op de Achterbank (NPO 1), waarin hij met collega’s in gesprek gaat over alles wat met humor te maken hebben. Brigitte Kaandorp, Jochem Meyer, Peter Pannenkoek, Youp van ’t Hek, Tineke Schouten en Herman Finkers schuiven aan. ,,Wat is er leuker dan gezellig babbelen over humor?! Jarenlang heb ik zelf op het toneel gestaan en nu mag ik mijn collega’s onderweg naar hún werk vergezellen. Het worden vrolijke gesprekken”, aldus Van Duin. Hij trapt af met Youp van ’t Hek die naar Koninklijk Theater Carré wordt gebracht.

