André van Duin krijgt ‘eigen’ tulp voor 75ste verjaardag

Ieder jaar worden tulpen vernoemd naar bekende Nederlanders. Van Duin had zelfs al eerder een tulp die naar hem vernoemd was, maar door onbekende oorzaak is die verdwenen. Om die reden hebben de telers een nieuwe tulp ontwikkeld.

De komiek is maar wat blij met zijn felgele bloem. ,,Als ik bloemen koop, zijn het altijd tulpen”, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. ,,Het is de enige bloem die doorgroeit in de vaas. Andere bloemen gaan gewoon dom dood, terwijl tulpen na een week een volle bos in een vaas vormen.”