André van Duin overweldigd door reacties: Heel Holland Huilt

André van Duin (73) ontwaakte zaterdagochtend en ging verder waar hij vrijdagavond bij het inslapen gebleven was: reacties lezen. ,,Het is extreem, ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat ik 150, 160 sms’jes en mailtjes heb. En als je op Twitter kijkt, is er al helemaal geen doorkomen aan. Iedereen geeft complimenten: wat heb je mooi gezongen, we zaten in tranen op de bank. Het hele land is blijkbaar ontroerd, het is Heel Holland Huilt.’’



Dat er 3,4 miljoen mensen keken, wist Van Duin zaterdagochtend nog niet. ,,Zoveel? Maar we hadden dan ook een goed voorprogramma, hè, met de speech van de koning.’’