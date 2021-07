André van Duin presenteert in oktober biografie

Britney Spears rust na alle commotie uit op Hawaï: Ik heb plezier en ik geniet

29 juni Britney Spears (39) heeft een rustpauze ingelast, nadat ze afgelopen week haar verhaal deed over het curatorschap van haar vader Jamie. De zangeres en haar vriend Sam zijn op vakantie in Hawaï waar ze even al haar zorgen probeert te vergeten.