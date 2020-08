André van Duin probeert te leven met verlies echtgenoot Martin: ‘Dat is het enige wat je kan doen’

In aanloop naar de jubileumuitzending Nederland staat op tegen kanker , waaraan hij een bijdrage levert, vertelt de zichtbaar geëmotioneerde komiek in RTL Boulevard hoe het nu met hem gaat. ,,Het is moeilijk”, aldus André. Toch zegt hij geen moment te hebben getwijfeld over zijn deelname aan het programma waarin hij ook zíjn verhaal kan vertellen. ,,Ik heb er zo mee te maken gehad... Het programma bestaat tien jaar en er is veel gebeurd. Ik mag wat momenten terughalen. Dat mag ik aan elkaar praten.”

Op 13 januari overleed Martin, vandaag precies zeven maanden geleden. Beiden hielden in het begin hoop op genezing. ,,Maar die hoop werd iedere keer de kop in gedrukt, want geen behandeling sloeg aan”, blikt de Heel Holland bakt-presentator terug. ,,Uiterlijk zie je in het begin ook niks, ook bij Martin niet. Tot de laatste vijf weken, toen stortte het helemaal in. Je bent dan meer bezig met de verzorging. Het is een echte sluipmoordenaar.”