André zet schoonvader in het zonnetje en Miljuschka deelt eerlijke foto

Testevenement Ellen ten Damme treedt weer op: ‘Kan ik het nog, dacht ik’

15 april In een dwarse bui dacht zangeres Ellen ten Damme (53) aan een carrièreswitch, of zelfs vervroegd pensioen. Maar deze week voelde ze weer wat ze het allerliefste doet in haar leven: theatermaken. ,,Kunnen we er nog eentje doen vóór de avondklok? Ik schrijf wel een briefje.”