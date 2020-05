Andrea Bocelli had corona en doneert bloedplasma voor onderzoek

J.K. Rowling maakt eerste kinderboek sinds Harry Potter gratis online beschik­baar

15:46 Schrijfster J.K. Rowling is weer in de pen geklommen en publiceert binnenkort online haar eerste kinderboek sinds Harry Potter. Het nieuwe verhaal over de zogenaamde ‘Ickabog’ is echter geen spin-off van de tovenaarsleerling, zo benadrukt de Britse op Twitter.