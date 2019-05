Andy trekt broek uit voor morsende vrouw en Anne-Marie verhit vieze boekjes op fornuis

Foutje of opzet? Star­bucks-koffiebe­ker duikt op in Game of Thrones

12:59 De nieuwe aflevering van de HBO-hitserie Game of Thrones heeft flink wat stof doen opwaaien op sociale media. Dit keer ging de discussie niet over bloederige vechtscènes, de verhaallijn of naakte lichamen, maar over een wegwerpkoffiebeker, mogelijk afkomstig van Starbucks, die in een van de scènes in beeld kwam.