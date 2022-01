Angela de Jong: ‘Margriet van der Linden moet gewoon stoppen met M’

VIDEO Golden Globes twitteren zich suf: Power of the Dog is beste dramafilm, Nicole Kidman is beste actrice

In een eindeloze trits tweets liet de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes, zondag weten wie in de prijzen was gevallen. The Power of the Dog heeft de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. Steven Spielbergs remake van West Side Story kreeg de prijs in de categorie musical of comedyfilm.

10 januari